Fase 2: Gelmini (FI), conferenza Conte? Sembra "Scherzi a parte", invece è tutto vero

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "Conte convoca la solita conferenza serale di sabato per spiegare cose già note, senza neanche scusarsi per i clamorosi ritardi con cui ha disposto la possibilità di riaprire fra 36 ore. Parla di un decreto legge che doveva uscire ad aprile e che ancora non è in Gazzetta ufficiale", prosegue la parlamentare in una nota, "ne annuncia un altro in arrivo sulle semplificazioni, quando finora il suo governo ha complicato tutto. Dice che il decreto Cura Italia sarà convertito presto, quando invece è già legge: sembra di essere su 'Scherzi a parte'", conclude Gelmini, "invece è tutto vero“.(Com)