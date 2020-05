Business news: Indonesia, l’incertezza legata al coronavirus non frena le ipo aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di incertezza economica che grava sull’Indonesia, e che ha spinto le quotazioni di mercato in quel paese ai minimi da otto anni, non sembra aver frenato i piani di diverse aziende indonesiane intenzionate a debuttare sul mercato. Ben 27 aziende hanno effettuato l’offerta pubblica iniziale (Ipo) di azioni sulla Borsa di Giacarta dall’inizio del 2020; tra queste, scrive il quotidiano “Nikkei”, figura anche la prima società indonesiana di architetti a debuttare sul mercato, Aesler, che ha effettuato l’ipo lo scorso 9 aprile. Altre 26 aziende progettano di quotarsi in borsa entro la fine dell’anno, per un totale di 53: si tratta di un dato inferiore all’obiettivo di 78 ipo che la Borsa di Giacarta si era data per quest’anno, ma il dato è sostanzialmente in linea con quello del 2019, quando le ipo di società indonesiane erano state 55. L’Indonesia è il mercato delle ipo più dinamico del Sud-est asiatico, che però ha movimentato una liquidità piuttosto scarsa: nel primo trimestre del 2020 le nuove quotazioni in borsa hanno raccolto un capitale complessivo di 200 milioni di dollari, contro i 2,3 miliardi di dollari della Thailandia, che ha ottenuto tale risultato grazie alla sua maggiore ipo di sempre: quella del conglomerato Central Retail. (Fim)