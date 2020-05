Fase 2: corso fad di Iss per contact tracing aperto anche a biologi e assistenti sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto superiore di sanità (Iss) ha attivato il corso fad "Emergenza epidemiologica Covid-19: elementi per il contact tracing", riservato agli operatori di sanità pubblica che svolgono attività di contact tracing nell’emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus. Lo si legge sul sito web del ministero della Salute. Vista la grande richiesta di partecipazione (sono già più di 3.600 gli iscritti) il corso è stato aperto anche ai biologi, ai tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai dietisti e agli assistenti sanitari. Il corso fad ha l’obiettivo di formare il personale sanitario, che opera in contesti di sanità pubblica e di prevenzione, sulle procedure da mettere in atto per il contact tracing, per garantire un approccio omogeneo sul territorio nazionale. (segue) (Rin)