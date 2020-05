Fase 2: corso fad di Iss per contact tracing aperto anche a biologi e assistenti sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid-19 rappresenta un'emergenza sanitaria per la popolazione mondiale. Per interrompere una catena di trasmissione, oltre a isolare e trattare ogni caso sospetto di infezione, è fondamentale fare una ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone (i contatti) che possono essere state esposte al caso durante il periodo di contagiosità (contact tracing) e che potrebbero a loro volta sviluppare l’infezione, diventare contagiose e quindi alimentare la trasmissione. Il contact tracing è uno strumento fondamentale di sanità pubblica per interrompere le catene di trasmissione del contagio di casi di Covid-19. Le iscrizioni durano fino al 14 luglio. Per partecipare occorre consultare il sito dell’Iss. (Rin)