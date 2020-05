Imprese: sindacati su Fca, ufficializzata richiesta prestito 6,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena conclusa la call tra l’Ad Pietro Gorlier di Fca e i segretari generali di Fim Fiom Uilm Fismic, Ugl e Aqcf. Fca - comunica una nota unitaria dei sindacati - ci ha ufficializzato la notizia relativa al suo negoziato per ottenere prestito con Banca Intesa e Sace. Azienda ha richiesto accesso a misure previste da decreto liquidità dopo che si è azzerato per due mesi il fatturato. Nel decreto rilancio, azienda e organizzazioni sindacali sono rimasti delusi per la totale assenza di misure per sostegno al mercato dell’auto. Si quantificano in circa 55 miliardi di euro. L’11 maggio, tutto il sindacato italiano insieme ad Anfia, l’associazione dei costruttori di auto avevano richiesto, attraverso un documento congiunto, un sostegno per il rinnovo del parco auto verso veicoli meno inquinanti. Il Governo purtroppo ha confermato come linea di politica industriale il sostegno all’acquisto di monopattini e biciclette. In un momento in cui Francia e Germania stanno sostenendo con forza l’automotive riconoscendo il valore che rappresenta per le rispettive economie e l’occupazione. (segue) (Com)