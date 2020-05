Lavoro: Ciacciarelli (Lega), sostenere mobilità in aree di crisi di Frosinone e Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega del Lazio Pasquale Ciacciarelli chiede attenzione per i lavoratori in mobilità delle aree di crisi industriale complessa di Frosinone e Rieti "Nel dopo Covid-19 non bisogna dimenticarli - spiega Ciacciarelli in una nota -. Questa emergenza, infatti, sta rendendo, e renderà, nei prossimi mesi ancora più difficile il loro percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. Pertanto è indispensabile garantire ai 1.175 lavoratori un sostegno al reddito nei prossimi mesi del 2020 e per l'anno venturo, cosa che fece l'onorevole Claudio Durigon della Lega, quando era sottosegretario al ministero del Lavoro". (Com)