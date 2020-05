Fase 2: ministero Salute-Iss, situazione sotto controllo ma permangono segnali trasmissione virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell’infezione da Covid-19 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/Ppaa. E' quanto si legge nel report settimanale di monitoraggio della fase 2 a cura del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte Regioni italiane. Questo - si legge ancora nel report - richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico. È necessario - conclude il documento - un rapido rafforzamento dei servizi territoriali per la prevenzione e la risposta a Covid-19 per fronteggiare eventuali recrudescenze epidemiche durante la fase di transizione. (Rin)