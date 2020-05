Brasile: generale Pazuello assume l'interim al ministero della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il generale Eduardo Pazuello a reggere il ministero della Salute del Brasile fino alla nomina del sostituto ufficiale di Nelson Teich, dimessosi nella giornata di venerdì per divergenze con il presidente Jair Bolsonaro nella gestione dell'emergenza coronavirus. Pazuello era divenuto segretario esecutivo del ministero entrando nella squadra scelta da Teich per rilevare Luiz Henrique Mandetta, che aveva lasciato l'incarico di ministro il 21 aprile, sempre per frizioni col capo dello stato. Il ministro ad interim è stato coordinatore logistico dell'esercito nel corso dei giochi Olimpici e paraolimpici del 2016 e ha coordinato la "Operazione accoglienza", la missione militare di assistenza ai migranti venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale. (segue) (Brb)