Brasile: generale Pazuello assume l'interim al ministero della Salute (2)

- In attesa del nuovo titolare, Pazuello diventa così il terzo responsabile della Sanità brasiliana dell'attuale governo. Centrale si è sempre rilevata la differente lettura di presidente e ministro su due aspetti della lotta al coronavirus: la necessitò di portare avanti l'isolamento sociale, che per il presidente non deve arrivare ad azzerare l'attività del paese pena l'enorme indebolimento dell'economia, e l'uso dell'antimalarico clorochina nella cura dei pazienti Covid-19, fortemente auspicato dal capo dello stato, ma non dai tecnici per la presenza di controindicazioni e la mancanza di adeguate evidenze sperimentali sula sua efficacia. (Brb)