Fase 2: le linee guida della Regione Lazio per parrucchieri, centri estetici e tatuatori

- Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto delle norme sulla privacy e in fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale prima di recarsi al locale per il trattamento. Queste alcune delle misure contenute nelle linee guida che la Regione Lazio ha elaborato in vista della riapertura delle attività commerciali, relative al settore servizi alla persona (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing). (segue) (Com)