Fase 2: le linee guida della Regione Lazio per parrucchieri, centri estetici e tatuatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso di clienti che necessitano di assistenza, come minori o disabili, "è consentita la presenza di un accompagnatore, da comunicare in fase di prenotazione. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) - spiega ancora il documento della Regione Lazio - possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Dove possibile, devono essere consegnati ai clienti all’ingresso sacchetti monouso per raccogliere gli effetti personali da restituire al completamento del servizio. È obbligatorio l’utilizzo di camici monouso o il cambio divisa ad ogni turno. Devono essere utilizzati, ove possibile, materiali monouso per i trattamenti ai clienti (asciugamani, ciabattine, cuffiette, slip ed eventuale kit doccia e camice monouso)". (segue) (Com)