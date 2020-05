Fase 2: Conte, riflettere dopo emergenza su rapporto Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riformare qualcosa nel rapporto fra Stato e Regioni? Sicuramente questa emergenza ci obbliga ad una riflessione perchè" una situazione come questa in cui bisogna gestire un'emergenza "mostra delle difficoltà". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi. "E' un assetto che deve registrare qualche manutenzione: non mi concentro sulle proposte, ma credo sarà giusto fermarsi a riflettere e valutare se si può migliorare qualcosa in questa divisione di competenze". (Rin)