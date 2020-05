Business news: Apple pianifica ulteriori investimenti a Taiwan per la produzione di monitor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense di elettronica Apple sta pianificando di espandere i propri investimenti a Taiwan costruendo un nuovo impianto nella sezione Longtan di Hsinchu Science Park, nel nord dell'Isola. Lo ha reso noto l'Ufficio del parco tecnologico. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", l'amministrazione del parco ha dato il via libera alla filiale di Taiwan di Apple il 18 febbraio per la creazione di un nuovo impianto a Longtan dove attualmente operano gli Stati Uniti. Si prevede che Chang Shih-chang, ex dirigente di Tpo Display, gestirà il nuovo stabilimento Apple. Fonti vicine al piano di investimenti hanno affermato che il nuovo impianto sarà costruito su un terreno di 30,83 ettari come parte della seconda fase della sezione di Longtan. "Economic Daily News" ha riferito che l'investimento dovrebbe essere di circa 334 milioni di dollari e che Apple probabilmente verserà diversi miliardi di dollari di Taiwan nella fase iniziale del piano di investimenti per incrementare la produzione di monitor di prossima generazione e impegnarsi nel monitoraggio della ricerca e dello sviluppo. Il giornale ha citato fonti anonime dicendo che il piano di investimenti Longtan è stato definito un progetto prioritario da Apple, aggiungendo che il marchio statunitense apprezza molto il piano di investimenti e ha inviato un team di ricerca e sviluppo a Taiwan per facilitare l'investimento. Secondo il rapporto, Apple ha intenzione di collaborare con Epistar Corp., produttore di illuminazione a Led con sede a Taiwan, e Au Optornics Corp., produttore di schermi piatti, nel tentativo di ridurre la dipendenza dell'azienda dai fornitori giapponesi e sudcoreani. Apple ha un laboratorio a Longtan dal 2014 e con il nuovo investimento, l'azienda mira a lanciare display Mini Led e Micro Led. Secondo quanto riferito, lo stabilimento di Longtan dovrebbe diventare il terzo hub di ricerca e sviluppo all'estero per Apple dopo il Giappone e la Corea del Sud. (Cip)