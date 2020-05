Business news: Cina, inviati due satelliti per test su tecnologia Internet delle cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato in orbita due satelliti per testare la tecnologia di comunicazione dell'Internet delle cose (IoT) spaziale. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". I satelliti, Xingyun-2 01 e 02, sono stati lanciati da un razzo vettore Kuaizhou-1A (KZ-1A) alle 9.16 (ora di Pechino) dal centro di lancio satellitare Jiuquan nel nord-ovest della Cina. Sono entrati con successo nella loro orbita pianificata. Sviluppati da Xingyun Satellite Co., i satelliti effettueranno test su tecnologie tra cui comunicazioni IoT con base nello spazio, comunicazioni laser inter-satellite e una piattaforma satellitare commerciale a basso costo. KZ-1A è un razzo vettore a combustibile solido a basso costo sviluppato da una società affiliata al gruppo Sanjiang sotto la China Aerospace Science and Industry Corporation (Casic), è principalmente utilizzato per lanciare piccoli satelliti a bassa orbita. Il lancio è stata la nona missione del razzo vettore KZ-1A. (Cip)