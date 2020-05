Fase 2: De Chirico (FI), per rilancio mercati all'aperto serve concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lunedì mattina sarò al fianco degli ambulanti che manifesteranno davanti a Palazzo Marino. La decisione del Comune di Milano di non voler riaprire altri mercati, oltre ai 26 già operativi solo per i generi alimentari, preoccupa molto”. Lo afferma in una nota Alessandro De Chirico, Consigliere Comunale di Forza Italia a Milano spiegando di aver ricevuto, In queste settimane, diverse richieste di aiuto di ambulanti, soprattutto venditori di abiti, intimo, casalinghi e spuntisti - quelli cioè che lavorano a chiamata in sostituzione di banchi assenti - che continuano a pagare tasse e spese che non possono lavorare nemmeno con il porta a porta”. “È un paradosso impedire di riprendere i mercati perché sono all'aperto e i rischi senz'altro minori rispetto alle strutture al chiuso. Ho chiesto di convocare un'audizione della categoria prosegue l'esponente azzurro - ma la presidente commissione consiliare non mi sembra all'altezza di muoversi in autonomia. Sono da riattivare subito i mercati dei quartieri più popolari, come Giambellino e Gratosoglio, importanti anche per la loro funzione sociale”. “Ho proposto di sperimentare mercati in luoghi più ampi e meno chiusi tra le case - piazzale dello Sport, piazza Gino Valle, viale dei Pioppi, piazza Sempione, etc -. Al sindaco chiediamo meno fantasia nel progettare le ciclabili e più concretezza per i settori in difficoltà”, conclude De Chirico.(Com)