Case Popolari: De Corato, bene sgomberi, prefetto ha mantenuto linea dura promessa

- "Finalmente assistiamo a un'azione programmata di sgomberi, con tre interventi in un solo giorno effettuati dalla polizia di Stato nelle case popolari Aler. Do atto al Prefetto di Milano Saccone di avere puntualmente mantenuto quanto aveva promesso: a inizio aprile, infatti, aveva detto che, appena finita la fase di emergenza, avrebbe avviato una linea dura e immediata contro le occupazioni abusive". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Polizia locale Riccardo De Corato, commentando la notizia degli sgomberi effettuati ieri dalla polizia in tre alloggi Aler occupati abusivamente in via Ricciarelli, in via Costantino Baroni e in via degli Apuli. "Chi pensava di potersi impadronire impunemente di alloggi Aler, - prosegue l'assessore - ritenendo che le forze dell'ordine fossero troppo impegnate a contenere l'emergenza da Covid-19, hanno fatto male i loro conti. Ora mi auguro che gli occupanti abusivi di nazionalità rumena e marocchina - conclude - vengano rimandati ai loro Paesi, perché altrimenti entro breve ci riproveranno con altri appartamenti vuoti". (Com)