Coronavirus: Fratoianni (Leu) a Fontana, nessun sentimento antilombardo, ma consapevolezza gestione inadeguata della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente della Regione Lombardia sbaglia di grosso, non c’è alcun sentimento antilombardo nel resto del Paese, anzi io credo che i sentimenti di solidarietà e di vicinanza con le popolazioni di quei territori martoriati dal contagio si siano ancor più rafforzati ed estesi". Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni commentando le parole del governatore lombardo in un'intervista rilasciata oggi al Giornale in cui Fontana, riferendosi ala Lombardia, ha affermato che “il governo e la sinistra hanno usato molte energie per criticarci piuttosto che per sostenerla". “C’è più semplicemente la consapevolezza dell’opinione pubblica nazionale - prosegue l’esponente di Leu - sull’inadeguatezza e sulle responsabilità di una classe dirigente di quella regione per come ha affrontato la pandemia, per le scelte sanitarie compiute negli ultimi decenni dalla classe politica della destra e della Lega in quella regione, c’è un giudizio ben preciso su scelte e spese discutibili su operazioni come quella ultima dell’ospedale alla Fiera”. “Nonostante le numerose e continue operazioni di distrazione di massa di questi giorni (dai migranti a Silvia Romano e così via) - conclude Fratoianni - inutilmente tentate da Salvini e seguaci, rimane questa il nocciolo della questione con cui dovranno fare i conti”. (Com)