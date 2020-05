Germania: nuove proteste a Berlino contro misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono scese in strada oggi nella capitale della Germania, Berlino, per protestare contro le restrizioni alla vita pubblica introdotte per arginare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferito a “Sputnik” da un portavoce della polizia, un totale di 21 manifestazioni sono state autorizzate oggi per il secondo fine settimana consecutivo. Manifestazioni sono previste davanti all'edificio del parlamento federale (Bundestag) e di fronte alla Porta di Brandeburgo. Nella politica e nell'apparato di sicurezza della Germania crescono i timori per la progressiva radicalizzazione delle dimostrazioni contro le misure restrittive attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Lander al fine di fronteggiare l'emergenza coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nei cortei che violano il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere una distanza minima di almeno 1,5-2 metri tra le persone si moltiplicano gli attacchi al governo, accusato di reprimere i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Non mancano i fautori delle teorie cospirative, secondo cui il coronavirus sarebbe frutto di un complotto mondiale, i vaccini sono un pericolo per la salute e l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel starebbe preparando una svolta autoritaria approfittando dell'emergenza sanitaria. (segue) (Geb)