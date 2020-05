Germania: nuove proteste a Berlino contro misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle dimostrazioni si segnala una nutrita presenza di sostenitori di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Altrettanto presenti sono i membri del movimento tedesco Patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente (Pegida), organizzazione della destra xenofoba e razzista. Una miscela esplosiva che, in diverse occasioni, ha portato a scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine. “Ho grande comprensione per tutti coloro che si sono ritrovati in una situazione difficile a causa delle restrizioni e vorrei attirare l'attenzione su questo”, ha detto ad “Handelsblatt” il ministro della Giustizia tedesco, Christine Lambrecht (SpD), secondo cui “la democrazia vive del fatto che i cittadini sono liberi di formarsi un'opinione e possono anche renderla pubblica”. Tuttavia, ha aggiunto Lambrecht, “chiunque dimostra contro le restrizioni per il coronavirus dovrebbe riflettere attentamente su quali compagnie frequenta”. (segue) (Geb)