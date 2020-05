Germania: nuove proteste a Berlino contro misure restrittive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal riguardo, il ministro della Giustizia tedesco si è detta “molto preoccupata quando i normali cittadini manifestano insieme agli estremisti di destra, ai nemici della democrazia e ai teorici della cospirazione”. Intanto, dagli ultimi rapporti dell'Ufficio federale di polizia federale (Bka), risulta che l'estrema destra sta cercando di guadagnare consensi tra i moderati approfittando delle proteste contro le misure restrittive per il coronavirus. Secondo il direttore del Bka, Holger Muench, “la probabilità che questo possa diventare un problema davvero serio aumenta mentre si riduce l'accettazione delle limitazioni”. A ogni modo, per il politologo Oskar Niedermayer, è improbabile che dalle proteste possa nascere un movimento politico organizzato e forte. Secondo Niedermayer, infatti, “i manifestanti sono troppo eterogenei dal punto di vista politico e ideologico per essere in grado di formare un movimento, è quindi anche improbabile che AfD ne trarrà grande vantaggio”. (Geb)