Fase 2: Wu (Confcommercio), chiediamo più velocità nell'erogazione finanziamenti alle imprese

- Una maggiore velocità nei finanziamenti alle imprese e maggiore chiarezza sulla responsabilità degli imprenditori se un dipendente si ammala di Covid, vista la difficoltà nel reperimento dei dpi necessari a rispettare i protocolli di sicurezza. Sono alcune delle richieste avanzate da Francesco Wu, referente in Confcommercio Milano per l'imprenditoria straniera e presidente onorario dell'Unione Imprenditori Italia-Cina, durante uno dei tavoli dell'evento di "Milano Italia", organizzato dal Pd milanese. Uno dei problemi per la Fase 2 è ancora "la lentezza con la quale vengono erogati i finanziamenti alle imprese - ha precisato Wu - ci sono funzionari che si devono prendere la responsabilità, che spesso non si prendono, di erogare certi finanziamenti e questo rallenta molto il processo. Servirebbe scrivere delle regole in comune tra lo stato, Bankitalia e l'Abi per trovare un modo di velocizzare tutte queste pratiche, snellirle per avere accesso al credito". Wu valuta positivamente alcuni interventi del governo come "i 25 mila euro alle imprese e i finanziamenti a fondo perduto, ma spesso questi fondi non bastano - ha proseguito - dobbiamo poter accedere ad altri finanziamenti. I 25 mila euro sono veloci, ma gli altri sono lenti, chiediamo quindi più velocità". A livello locale per il rappresentante di Confcommercio bene anche "l'annullamento della tassa per l'occupazione del suolo", ma "sulla tassa rifiuti c'è ancora incertezza, non si sa ancora se si dovrà pagare una tassa su rifiuti mai prodotti". Oltre ai problemi relativi alla cassa integrazione dove "la maggior parte dei nostri dipendenti non ha ancora ricevuto l'accredito sul proprio conto corrente" Wu sottolinea anche la necessità di una maggiore chiarezza per la responsabilità sull'infortunio se un dipendente si ammala di Covid: "In questo momento non ci sono strumenti per poter rispettare queste normative al 100 per cento. I guanti in nitrile non si trovano, a livello mondiale, il piccolo imprenditore non può avere l'onere di verificare le mascherine certificate Ce e garantite: la maggior parte di quelle in circolazione sono ancora quelle di importazione cinese, che fanno anche il loro lavoro, ma che in un tempo di emergenza non hanno avuto il tempo di avere bollino Ce". (Rem)