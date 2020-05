Inps: Faraone (Iv), su caos primo aprile multe siano pagate da presidente e responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, informa che il garante della privacy "ha ricostruito quel che è accaduto giorno primo aprile nel sito dell’Inps, quando milioni di italiani si affollarono sul sito per chiedere l'indennità da 600 euro" e "i dati anagrafici di almeno 42 soggetti e 773 famiglie furono visionati da terzi che in alcuni casi modificarono, cancellarono e inviarono domande non loro. Nessun pesce d’aprile - commenta il senatore su Facebook - ma il caos assoluto, la frustrazione di tanti e la gravissima violazione della privacy. Inps - rivela - rischia fino a 20 milioni di euro di sanzioni amministrative pecuniarie. Naturalmente ci aspettiamo che le eventuali multe non vengano pagate prendendo risorse dalle casse Inps, soldi dei contributi previdenziali destinati alle pensioni degli incolpevoli italiani, ma - conclude Faraone - dalle tasche dei responsabili, dal presidente in giù". (Rin)