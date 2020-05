Fase 2: Berlusconi, lavoreremo in Parlamento per salvare posti di lavoro donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi ritiene che "è necessario un maggiore coinvolgimento delle donne nei processi decisionali" e spiega che "uno studio ha rilevato che nelle numerose task force che sono state chiamate a gestire l’emergenza coronavirus in questi mesi la componente femminile era inferiore al 20 per cento". Intervenendo in videoconferenza alla riunione di Azzurro donna il movimenti femminile di FI, l'ex premier ha aggiunto: "Ci auguriamo che la ripartenza possa essere gestita con un altro spirito e che non siano sprecati e sottovalutati anche in questo campo i talenti e le capacità delle donne". E ha poi promesso: "Lavoreremo per migliorare in Parlamento i provvedimenti annunciati dal governo allo scopo di salvare tutti i posti di lavoro che sono messi a rischio da questa emergenza economica". (Rin)