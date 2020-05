Siria: al Sham avvia nuovo negoziato con Damasco per scambio di prigionieri ad Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto per oggi uno scambio di prigionieri tra le forze del governo di Damasco e il gruppo armato di Tahrir al Sham, noto come ex Fronte al Nusra. Lo scambio dovrebbe avvenire nella campagna occidentale di Aleppo. Le forze del governo di Bashar al Assad rilasceranno 4 combattenti (3 di Tahrir al-Sham e 1 di Ahrar al-Sham) che erano stati catturati durante battaglie precedenti, in cambio del rilascio da parte di Tahrir al-Sham di un ufficiale con il grado di colonnello e un soldato. Lo scambio avrà luogo presso l'incrocio di Darat Azza a ovest di Aleppo, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Questa operazione arriva più di due mesi dopo un precedente scambio avvenuto il 21 febbraio, tra le due parti vicino alla città di Ainjara nella campagna occidentale di Aleppo, dove le forze di Bashar al Assad hanno consegnato il corpo di un combattente filo-iraniano, in cambio di due combattenti delle fazioni catturate in una delle battaglie avvenute nella campagna di Aleppo. (Res)