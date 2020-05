Roma: Ama, su caso cimitero Prima porta azienda parte lesa, agirà a tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama fin da subito "è stata parte attiva nell'inchiesta della Procura di Roma su ipotesi di condotte illecite nell'espletamento di alcune operazioni cimiteriali all'interno del cimitero di Prima Porta". "Il vertice della Municipalizzata capitolina per l'Ambiente, infatti - spiega Ama - producendo numerose ed esplicite denunce, ha posto all'attenzione delle autorità di polizia giudiziaria, da tempo e senza nessuna esitazione, comportamenti non idonei anche di propri dipendenti, per i quali sono scattate indagini da parte dell'autorità giudiziaria. Solo, infatti, attraverso la continua attività sinergica di Ama con gli inquirenti è stato possibile evidenziare i fatti emersi. L'azienda "ha costantemente portato all'attenzione delle Forze dell'Ordine sia qualunque evidenza di possibili anomalie riscontrate, sia le segnalazioni e le istanze pervenute dai cittadini". Ama "si considera parte lesa nell'indagine. Ove i fatti descritti risultassero comprovati anche in sede processuale, infatti, oltre che sotto il profilo dell'immagine, l'azienda, e di conseguenza il socio unico Roma Capitale, ne risulterebbe gravemente danneggiata anche dal punto di vista economico, visto che sarebbe confermata una perdita finanziaria, a fronte di un illecito arricchimento di altri". Per questi motivi, Ama Spa "non esiterà a prendere i dovuti provvedimenti agendo in ogni modo e in ogni sede per tutelare l'onorabilità dell'azienda e dei tanti lavoratori che quotidianamente svolgono il proprio compito con correttezza, onestà e diligenza", conclude.(Com)