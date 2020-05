Fase 2: Santambrogio, appalti a Km 0 sono formula per sostenere ripresa del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Ente locale come la Provincia - e i suoi 55 Comuni può fare davvero molto per sostenere l'economia locale solo e soltanto se i bilanci pubblici sono sani. Questi mesi di emergenza hanno creato un buco anche nelle nostre casse per la mancanza di introiti fondamentali che alimentano i bilanci pubblici. Sono arrivate risorse e altre sono previste nel DL ma non sono sufficienti per coprire le previsioni di perdita che sono state stimate. Ci aspettavamo dal governo qualcosa di più anche per permetterci di utilizzare nostre risorse senza il vincolo della burocrazia". Lo ha detto il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio intervenendo alla trasmissione "L'Italia che produce" su Telelombardia. "In questo momento – ha spiegato il Presidente - non serve la burocrazia ma è importante avere delle linee guida condivise per capire come utilizzare le risorse e metterle a disposizione delle famiglie e delle aziende del territorio pe dare una spinta alla ripresa. Con l'Assemblea dei Sindaci abbiamo votato un documento per stabilire linee di azione condivisa per gestire la questione delle tasse locali che ritengo corretto sospendere per i tre mesi di inattività delle nostre attività commerciali senza che sia prodotta alcuna autocertificazione come prevede la delibera Arera. Questo è il momento della semplificazione per rendere subito utilizzabili i soldi che sono stati annunciati". E in tema di semplificazione il Presidente ha lanciato una provocazione al Governo: "Io mi aspetto un atto di coraggio. Mancano ancora dei passaggi parlamentari e mi auguro che maggioranza ed opposizione sappiano trovare la via del dialogo non urlato per mettere mano ad alcuni articoli del codice degli Appalti e favorire i cosiddetti appalti a 'chilometri 0' che a livello locale aprirebbero nuove opportunità di crescita e lavoro per le aziende piccole che non hanno le forze per partecipare agli appalti pubblici presentando offerte al ribasso. Con il piano Marshall di Regione, per esempio, ai Comuni e alle Province sono state assegnate risorse da investire in opere pubbliche – ad MB sono destinati circa 3 milioni: sarebbe importante fare girare questi soldi sul territorio con gare che permettano alle imprese locali di lavorare e dare lavoro. Sappiamo che il motto dei brianzoli è proprio quello di lavorare e non stare fermi".(Com)