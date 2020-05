Spagna: premier Sanchez annuncia proroga dello stato di emergenza fino a fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo prorogherà lo stato di emergenza fino alla fine di giugno. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro Pedro Sanchez parlando nel corso di una conferenza stampa. “Il percorso che stiamo intraprendendo è l'unico possibile”, ha detto Sanchez, annunciando che chiederà al parlamento una proroga di circa un mese fino alla fine di giugno, quando la maggior parte del paese dovrebbe tornare alla normalità. La Spagna ha introdotto per la prima volta un decreto sullo stato di emergenza lo scorso 14 marzo e da allora è stato prorogato per quattro volte, il che ha innescato delle proteste contro la gestione della crisi da parte del governo soprattutto nella capitale Madrid, dove questa settimana i manifestanti si sono radunati per chiedere le dimissioni dell’esecutivo. (segue) (Spm)