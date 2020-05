Spagna: premier Sanchez annuncia proroga dello stato di emergenza fino a fine giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministero della Sanità ha respinto nuovamente la richiesta della comunità autonoma di Madrid di poter essere ammessa alla "fase uno" nell'allentamento delle misure contro il coronavirus. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Sanità, Fernando Simon, precisando che la comunità di Madrid potrà porre in essere "alcune misure" di allentamento. La stampa spagnola ha in precedenza riferito che, data l'impossibilità di passare alla "fase 1", il governo spagnolo avrebbe proposto alla comunità di Madrid di accedere alla cosiddetta "fase 0,5". Questa misura prevedrebbe l'apertura dei negozi senza appuntamento, biblioteche, musei a un terzo della capacità e strutture sportive per uso individuale e professionale, ad eccezione delle palestre. In questa fase potrebbero aprire anche scuole e università per lavori di disinfezione, laboratori, centri scientifici e luoghi di culto. (Spm)