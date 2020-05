Fase 2: Santamborgio, pronti ad aprire gli Stati generali della Brianza per guidare la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti ad aprire gli Stati generali della Brianza per elaborare un modello brianzolo per guidare la ripartenza coinvolgendo anche le scuole per individuare le nuove opportunità formative che si sono create in sinergia con le associazioni di categoria. Questo è il momento di fare squadra e di puntare a nuovi modelli di crescita". Lo afferma il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, ricordando che la Provincia di Monza e Brianza gestisce la Centrale Unica di committenza che gestisce gare d'appalto per conto dei Comuni. Nel 2019 sono state aggiudicate gare per lavori per un importo di 28.158.563 euro: il 24.90 per cento, pari a 7.012.771,70 (10 aggiudicazioni) è stato assegnato in Brianza; il 36.34 per cento pari a 10.2312.952,60 (21 aggiudicazioni) in Lombardia; il 30.76 per cento pari a 10.913.838,98 (16 aggiudicazioni) nel resto d'Italia. Sul fronte dei servizi sono state gestite 96 gare per un valore di 116.101.194,39 euro di cui solo il 3.35 per cento è stato aggiudicato sul territorio ( 11 gare aggiudicate per 3.893.532,33). La fetta più grossa con il 64,81 per cento è stata aggiudicata in Lombardia (51 gare per 75.241.955,75 euro). Il 31, 84 per cento nel resto d'Italia con 34 aggiudicazioni per un valore di 36.965.716,33 euro. Nei primi mesi dell'anno, che coincidono al lockdown, nonostante la difficoltà di tanti Comuni a preparare la documentazione necessaria ad aprire le procedure sono già state gestite gare in totale 20 gare per un valore complessivo di 29.283.892: 10 gare riguardano i lavori per un valore di 4.772.064: il 61,49 per cento è stato aggiudicato in Brianza con 6 gare per 2.934.129 mentre il 38,51 per cento in Lombardia per un valore di 1.837.935.19. Sul fronte dei servizi rispetto alle 10 gare trattate nessuna è stata aggiudicata in Brianza: il 97,6 per cento in Lombardia con 8 gare per 23.922.998,04 e le restanti 2 nel Resto d'Italia (2,4 per cento per 588.830 euro). "Abbiamo aperto importanti tavoli di concertazione per il lavoro e la formazione - spiega Santambrogio - mettendo insieme tutte i soggetti pubblici e le associazioni di categoria per fare il punto sui problemi creati dalla crisi sanitaria che ha portato urgenze a livello sociale ed economico". Anche Per questo motivo la Provincia ha pubblicato da pochi giorni una manifestazione di interesse per cercare operatori economici a a cui affidare la redazione dello studio di fattibilità per la costituzione di un organismo di governance dei servizi Integrati in materia di rifiuti, coordinato con la Provincia. L'obiettivo è arrivare ad una razionalizzazione dei servizi pubblici integrati per meglio indirizzare gli investimenti sul territorio, secondo il modello di Brianzacque che rappresenta una case history a livello nazionale. (Com)