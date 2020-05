Usa: Trump, il Messico prenda il controllo del traffico di droga alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico deve "prendere il controllo" del problema del traffico di droga alla frontiera con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Dopnald Trump, commentando sul proprio profilo twitter, un rapporto del gruppo attivista conservatore Judicial Watch nel quale si denuncia un intensificarsi delle attività delle bande nel trovare nuovi percorsi per smerciare droga. "Il Messico deve prendere il controllo di questo grande problema!", scrive l'inquilino della Casa Bianca. Judicial Watch aveva definito "realmente audaci" i "commercianti di droga. Un tunnel frontaliera scoperto dalle autorità degli Stati Uniti sbuca in un magazzino a San Diego, al lato del trafficato posto di entrata al paese della Custom and Border Protection (Cbp)", l'autorità doganale Usa. Nel rapporto presentato dall'osservatorio si segnala che "da quando il presidente Trump ha intensificato la sicurezza frontaliera c'è stato un significativo incremento dei tunnel dedicati al contrabbando".(Nys)