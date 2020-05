Libia: colloquio telefonico tra Sarraj e Stoltenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha tenuto oggi un colloquio telefonico con il Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato), Jens Stoltenberg. Secondo quanto si legge in una nota del Gna, nel corso del colloquio si è discusso della situazione in Libia in particolare dal punto di vista militare e di sicurezza. Si è discusso della situazione a Tripoli a causa degli scontri in corso nella capitale e dei suoi riflessi sulla stabilità del Paese. Stoltenberg ha confermato che il Gna è il governo legittimo della Libia ed ha aggiunto che i raid che colpiscono i civili "non sono tollerabili", ribadendo che "non c'è soluzione militare per la crisi libica e che è necessario attenersi alle conclusioni della conferenza di Berlino".(Lit)