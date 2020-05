Mediterraneo: ministro Esteri Cipro, posizione turca su diritto internazionale non può essere "à la carte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una riunione tenuta ieri in videoconferenza, i ministri degli Esteri Ue, in piena solidarietà con Cipro e la Grecia, hanno sottolineato il “grave impatto negativo” che le azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale hanno sulla gamma delle relazioni Ue-Turchia. “A seguito dell'ultima decisione della Turchia di inviare una nave da perforazione all'interno della Zona economica esclusiva di Cipro, l'Unione europea ricorda e ribadisce la sua posizione come chiaramente definito dalle precedenti conclusioni pertinenti del Consiglio e del Consiglio europeo, in particolare quelle di giugno 2019 e ottobre 2019, sulle continue attività illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale”, si legge nella dichiarazione. “In linea con le precedenti conclusioni del Consiglio, l'Ue è pienamente solidale con Cipro e ribadisce che sono necessari passi concreti verso la creazione di un ambiente favorevole al dialogo. Le questioni relative alla delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale dovrebbero essere affrontate attraverso il dialogo e la negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e nel perseguimento del principio delle relazioni di buon vicinato. A tale proposito, accogliamo con favore ancora una volta l'invito del governo di Cipro alla Turchia a negoziare in buona fede la delimitazione marittima tra le loro coste pertinenti", hanno aggiunto i capi delle diplomazie europee, sottolineando che "le più recenti azioni di escalation della Turchia vanno purtroppo nella direzione opposta" e deplorando il fatto che la Turchia “non abbia ancora risposto alle ripetute richieste dell'Unione europea di cessare tali attività". (segue) (Res)