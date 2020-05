Mediterraneo: ministro Esteri Cipro, posizione turca su diritto internazionale non può essere "à la carte" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, lunedì scorso, erano stati i ministri degli Esteri di Grecia, Cipro, Egitto, Francia ed Emirati Arabi Uniti a denunciare le "attività illegali turche in corso" nella Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro e nelle sue acque territoriali. Al termine di una riunione fra i capi delle diplomazie dei cinque paesi in videoconferenza, i ministri hanno affermato che queste attività rappresentano "una chiara violazione del diritto internazionale", come indicato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. I cinque ministri, riferisce il ministero greco, hanno anche condannato l'escalation delle violazioni turche dello spazio aereo greco, in particolare i voli sopra alcune aree abitate e le acque territoriali. I ministri hanno anche discusso e condannato "la strumentalizzazione" dei migranti da parte della Turchia lungo il confine terrestre con la Grecia e il “il continuo sostegno” di Ankara “agli attraversamenti illegali" delle frontiere marittime. (Res)