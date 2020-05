Decreto Imprese: Trano (Misto), domani inziamo a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze della Camera, informa che sono "arrivati gli emendamenti del governo e dei relatori e i subemendamenti, domani finalmente inizierà la discussione e la votazione sul decreto Imprese". In una nota, il deputato del gruppo Misto aggiunge: "L'auspicio ora, oltre a quello generale di consegnare all'Aula un testo migliore e maggiormente corrispondete alle esigenze manifestate dal mondo produttivo, è quello di facilitare ulteriormente l'erogazione dei prestiti agli imprenditori e di rendere allo stesso tempo il provvedimento impermeabile alle mafie. L'impegno - spiega Trano - è stato grande in queste settimane e l'apertura a tutte le forze politiche totale. Lavoreremo affinché entro martedì possano essere ultimate le votazioni ed assegnato il mandato al relatore". (Com)