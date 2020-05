© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini informa di un "ennesimo sbarco a Lampedusa, come - commenta - era inevitabile dopo il maxi-spot del governo a favore dell’immigrazione clandestina. Italiani chiusi in casa, aziende a rischio chiusura, ma - attacca - porti spalancati e sanatorie per i clandestini. Dall’inizio dell’anno al 15 maggio si contano 4.237 arrivi contro i 1.129 dello stesso periodo di un anno fa". (Rin)