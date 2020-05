Regno Unito: coronavirus, 3.451 nuovi casi e 468 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono stati 468 i decessi per coronavirus registrati nel Regno Unito, che portano così a 34.466 il numero totale di morti dall’inizio della pandemia. È quanto riferito dal dipartimento della Salute in una nota pubblicata su Twitter. Nello stesso lasso di tempo sono risultate positive altre 3.451 persone, portando a 240.161 il computo totale dei casi totali di contagio. Il Regno Unito è il quarto paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti, Spagna e Russia, il secondo per decessi dopo gli Usa.(Rel)