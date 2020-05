Fase 2: Billi (Lega), confermata vittoria, sì per ritorno da estero senza quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Simone Billi, unico eletto per la Lega Salvini Premier nella circoscrizione Europa, informa che "gli italiani residenti all'estero, potranno visitare le famiglie e fare le vacanze in Italia dal 3 giugno senza dover fare la quarantena obbligatoria di 14 giorni". In una nota il parlamentare del Carroccio prosegue: "Questo quanto prevede il decreto Fase 2 discusso ieri notte al Consiglio dei ministri già firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che verrà depositato in serata al Senato. Fino al 2 giugno compreso - spiega - sono vietati gli spostamenti da e per l'estero con mezzi di trasporto sia pubblici sia privati, eccetto che per comprovati motivi di lavoro, salute o di assoluta emergenza, come previsto fino ad oggi rimane consentito il rientro dall'estero per raggiungere il proprio domicilio, rispettando le attuali disposizioni sanitarie". Billi quindi rivendica: "Il governo ha ceduto alle nostre pressioni, nonostante Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, avesse dichiarato proprio ieri la sua volontà a non voler agevolare il rientro degli italiani all'estero. Noto come la voce del ministro Di Maio non conti niente nella compagine di governo, i Cinque stelle siano allo sbando e come non siano interessati a difendere le istanze degli italiani all'estero. Grazie a tutti - conclude Billi - per il sostegno a questa iniziativa la buona politica vince sempre, siamo riusciti a convincere le persone che hanno a cuore il bene degli italiani, ovunque siano nel mondo, dell'importanza e della bontà del nostro ordine del giorno".(Com)