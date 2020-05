Fase 2: Ortalli (Assonidi), da istituzioni ci aspettavamo indicazioni per poter ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprono oratori, centri estivi, agriturismi e fattorie didattiche, si adattano cortili di scuole e parchi pubblici. E i nidi privati? Alla vigilia di nuove aperture per la "Fase 2" dell'emergenza Covid-19 Assonidi, l'Associazione degli asili nido e scuole d'infanzia privati aderente a Confcommercio, torna a chiedere con forza che ci si occupi di un settore che continua a non trovare ascolto. "Stiamo assistendo in questi giorni a una grande mobilitazione di soggetti che gestiranno, o forse è meglio dire che impareranno a gestire, i servizi all'infanzia con le modalità di un'enorme cessione di ramo d'azienda – afferma Federica Ortalli, presidente di Assonidi - dimenticandosi che stiamo parlando di bambini. Ben venga aiutare le famiglie, ben venga andare incontro alle richieste di genitori che devono tornare al lavoro, ben venga tenere presente le esigenze dei bambini chiusi in casa da quasi tre mesi. Ma questi bambini prima cosa facevano? Dove incontravano i loro amici? E i genitori pre Covid-19 dove accompagnavano i bambini ogni mattina? All'asilo nido e alla scuola d'infanzia". (segue) (Rem)