Trasporti: Giana (Atm), ci sarà calo fisiologico passeggeri del 10-15 per cento, pessima pubblicità ci ha danneggiati tantissimo

- “Come trasporto pubblico inteso come pre covid avremo un 10-15 per cento di passeggeri in meno che, fisiologicamente, non utilizzeranno più il trasporto pubblico perché cederanno ad altri sistemi di trasporto che diventeranno prevalenti perché l'hanno fatto in questo periodo o perché i sistemi di comunicazione di massa oggi sono stati forzatamente la normalità e questa normalità ce la porteremo avanti”. Lo ha detto Arrigo Giana direttore generale di Atm intervenendo a “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”, organizzato dal Partito democratico di Milano evidenziando che “la pubblicità pessima del trasporto pubblico come luogo di diffusione del virus ci ha penalizzato tantissimo e dall'altra parte c'è un cambio di mentalità che, secondo me rimarrà, per lungo periodo”. (Rem)