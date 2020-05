Lazio: Vincenzi (Pd), da Regione risorse importanti per Comuni litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene le risorse individuate dalla giunta Zingaretti per supportare i Comuni del nostro litorale. Lo dichiara, in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio. "I 6 milioni di euro stanziati per tutti gli interventi necessari per garantire accesso e frequentazione sicure per spiagge libere e lungomari - aggiunge Vincenzi - sono linfa vitale per territori che hanno nel mare un importantissimo settore economico e turistico. E che, con l'emergenza Covid e la necessità del distanziamento sociale, rischiano di vedere questa 'economia del mare' in gravissima difficoltà. Per evitare che questo accada i Comuni costieri devono essere in grado di intervenire, in maniera coordinata e condivisa, in modo da incentivare anche gli imprenditori della balneazione a risollevarsi e riprendere le proprie attività, nella massima sicurezza per tutti". (Com)