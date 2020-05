Polonia: premier Morawiecki annuncia riapertura miniere della Slesia dal 18 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le miniere di carbone della regione della Slesia polacca, principale epicentro della pandemia di coronavirus in Polonia, riprenderanno le attività a partire da lunedì prossimo, 18 maggio. Lo ha annunciato oggi il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. “Stiamo uscendo da questa terribile epidemia. Stiamo salvando centinaia di migliaia di posti di lavoro qui in Slesia”, ha detto Morawiecki parlando ai giornalisti al termine di una riunione di governo per fare il punto sull’emergenza. Il premier ha quindi assicurato che saranno adottate misure sanitarie e di sicurezza adeguate per consentire ai minatori di tornare al lavoro senza la necessità di isolare la regione, dove la situazione è tornata “sotto controllo”. La Slesia è la regione polacca in cui si è registrato il più alto numero di contagi da coronavirus, oltre 5 mila, di cui circa 2 mila sono minatori. A causa della diffusione del virus, le miniere di carbone di Jankowice e di Murcki-Staszic hanno sospeso le loro attività da tre settimane mentre quella miniera di Sosnica da oltre una settimana. La scorsa settimana anche la miniera di Bobrek, appartenente alla società Weglokoks Kraj, ha interrotto la produzione. Complessivamente in Polonia sono finora 18.184 i casi confermati di contagio e 912 i decessi. (Vap)