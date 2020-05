Argentina: crisi del debito, creditori presentano tre controfferte su ristrutturazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Buenos Aires punta a una moratoria di tre anni, a una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi). In base ad una "clausola di azione collettiva" la proposta deve ottenere come minimo l'accettazione dell'85 per cento dei possessori di titoli emessi prima del 2016 e del 66,6 per cento dei possessori di titoli emessi dopo il 2016. Si tratta di un'offerta che gli analisti considerano "aggressiva" mentre il governo argentino la definisce come "sostenibile". Secondo le autorità di Buenos Aires l'importo della ristrutturazione, pari a oltre 40 miliardi di dollari, definisce la futura sostenibilità del debito e sono possibili modifiche esclusivamente a livello dei parametri che definiscono l'importo. (segue) (Abu)