Trasporti: Giana (Atm), nel resto d'Europa danno per scontato che i governi interverranno per tenere il settore in piedi

- “Nel resto d'Europa il periodo di emergenza lo hanno già messo alle spalle dando per scontato che i vari governi interverranno per tenere il settore in piedi nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021”. Lo ha detto Arrigo Giana, direttore generale di Atm intervenendo a “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”, organizzato dal Partito democratico di Milano. Negli altri paesi, ha spiegato Giana, “stanno ragionando su come poter rendere sostenibili i piani di riconversione delle flotte in elettrico e il potenziamento dei sistemi ferrotranviari che non possono venire meno e lo stanno facendo pensando di ridefinire i mezzi di trasporto perché il nuovo modello, per come la vedo io, sarà molto più personalizzato e aderente alle singole esigenze dei clienti e meno vasto in termini di volume”. “Questo – ha concluso il direttore generale di Atm - consentirà al sistema di razionalizzarsi e far tornare in equilibrio la forbice tra ricavi e costi che deve per forza riportarsi in equilibrio perché in alternativa il problema diventerebbe molto più serio”. (Rem)