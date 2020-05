Trasporti: Ghera-De Priamo(Fd'I), trovare soluzione per titolari licenza taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fd'I, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, in una nota dichiarano: "Riteniamo che sia indispensabile che le istituzioni locali eroghino sostegno per i titolari di licenza taxi, artigiani o soci conferenti di licenza in una cooperativa di lavoro e agli Ncc titolari di singola autorizzazione rilasciata da un comune Laziale in rispetto della legge 21/92". "Vista la grave crisi prodotta dal covid-19 - spiegano - visto il pressoché totale azzeramento degli incassi dei tassisti ed Ncc romani e laziali che comunque hanno continuato a fornire il servizio nonostante i rischi per sé e per i propri familiari. Poiché già due importanti regioni come Campania e Piemonte hanno previsto contributi economici al tpl non di linea e visto che Roma e il Lazio non possono essere avulsi da questa responsabilità di sostenere il servizio pubblico regolato dalla legge 21/92, si chiede alla sindaca Raggi e al presidente Zingaretti di attivarsi immediatamente per dare il giusto sostegno agli operatori del tpl. Per questo chiediamo urgenti interventi per sostenere economicamente un settore pubblico, non a libero mercato che ha sempre continuato a svolgere il proprio dovere in prima linea nonostante tutti i rischi. Inoltre chiediamo ogni intervento a tutela della salute degli operatori e degli utenti". (Com)