Fase 2: Morani su responsabilità infortunio Covid, imprenditori devono essere messi nelle condizioni di applicare protocollo sicurezza

- "L'approvvigionamento di dpi è assolutamente funzionale al rispetto del protocollo di sicurezza per cui, finché non mettiamo gli imprenditori nelle condizioni di avere tutto ciò che serve per la sicurezza dei loro lavoratori, non possiamo ipotizzare un tipo di responsabilità legate al protocollo di sicurezza". Lo ha dichiarato la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani a uno dei tavoli organizzati dal Pd milanese nell'evento "Milano Italia" parlando della responsabilità infortunio Covid da parte dei datori di lavoro, norma che sta creando parecchi timori negli imprenditori che durante i lavori della discussione hanno chiesto maggiore chiarezza. A tal proposito Morani ha precisato che "ne stiamo discutendo con i colleghi parlamentari del Pd, con i membri delle nostre commissioni lavoro e intendiamo introdurre, in conversione del decreto rilancio, una norma che chiarisca i confini di quella norma che oggi sta creando tanti timori da parte dei nostri imprenditori per fugare ogni paura". Morani ha ricordato che sulla questione "sono intervenuti l'Inail e la ministra Catalfo in un question time per chiarire il contenuto della norma, dove l'Inail ha precisato che serve o il dolo o la colpa da parte dell'imprenditore e la ministra che occorre che questo nesso di causalità sia legato alla necessaria attuazione di un protocollo firmato a livello nazionale poi declinato sulla base delle varie attività".(Rem)