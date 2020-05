Fase 2: Morani (Pd) su contributi a fondo perduto, rapporto diretto tra Ag entrate e imprese è il più veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla velocità dell'azione sui contributi a fondo perduto per le imprese per la fase di rilancio del Paese, la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani a uno dei tavoli organizzati dal Pd milanese nell'evento "Milano Italia" ha ribadito che "noi riteniamo che il meccanismo che è stato individuato, cioè il rapporto diretto tra agenzia dell'entrata e impresa, sia quello più veloce perché non ha bisogno di intermediazione". (Rem)