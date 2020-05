Sanità: sabato 23 a Ciampino giornata donazione sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 23 maggio presso largo Felice Armati, il piazzale antistante la sede municipale, si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue patrocinata dal comune di Ciampino. L'iniziativa proposta dall'Associazione DonatoriNati, l'associazione dei Donatori volontari della Polizia di Stato della Regione Lazio, è stata fortemente voluta dall'Amministrazione, ed in particolare dal sindaco, Daniela Ballico e dal presidente del Consiglio comunale, Massimo Balmas, che, in una nota congiunta, hanno dichiarato: "l'emergenza Covid ha sicuramente cambiato le abitudini di tutti noi, e purtroppo anche la donazione del sangue ha visto una flessione in negativo. Il bisogno di sangue, però - spiega la nota - non si è arrestato con l'emergenza sanitaria in atto, e anzi, è diventato ancora più importante. Per questo motivo abbiamo voluto concedere il nostro patrocinio, i nostri spazi e la diffusione dell'iniziativa su tutti i nostri canali di comunicazione istituzionali all'associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato per far arrivare questo messaggio a quanti più cittadini possibile. La nostra speranza è che i cittadini di Ciampino, che tanto bene hanno fatto durante questo difficile periodo, sabato 23 maggio vengano nel piazzale della sede comunale a donare il sangue, aiutando tutti coloro che ne hanno bisogno. Un gesto di amore e civiltà che il comune di Ciampino è orgoglioso di patrocinare e di sostenere". (Com)