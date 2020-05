Coronavirus: in Lombardia aumentano i casi di positivi, ma diminuiscono i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, a fronte di 14.145 tamponi effettuati contro i 12.162 di ieri, crescono i casi di positivi al coronavirus e scendono i guariti, ma calano i decessi. È quanto emerge dai dati comunicati oggi dalla Regione. I positivi sono infatti 84.518, più 399 rispetto a ieri, quando erano aumentati di 299. I guariti oggi sono cresciuti di 402 unità, riportandosi in linea con la cifra dell'altro ieri (+653) dopo l'exploit di ieri di +3808. Scendono, di 8 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, oggi solo 268, così come scendono di 184 i ricoverati non in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi, la crescita oggi è di + 39, contro i 115 di ieri e i 11 dell'altro ieri, per un totale complessivo di 15,450 persone. Milano conferma il proprio trend positivo: sono infatti 75 i casi registrati oggi, 34 dei quali a Milano città. Ieri erano stati, rispettivamente +66 e +30 e l'altro ieri +169 e + 66. (Rem)