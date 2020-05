Kenya: coronavirus, presidente Kenyatta vieta movimenti transfrontalieri con Tanzania e Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha vietato i movimenti attraverso i confini con la Tanzania e la Somalia nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus. “Ci sarà una cessazione del movimento di persone e di veicoli che trasportano passeggeri all'interno e all'esterno del territorio del Kenya attraverso il confine internazionale tra Kenya e Tanzania”, ha detto Kenyatta in un discorso televisivo trasmesso oggi. Le stesse misure si applicheranno al confine con la Somalia, ha affermato il capo dello Stato. Saranno invece esentati dal provvedimento i camion merci i cui conducenti dovranno tuttavia sottoporsi a test per accertare o meno la positività al Covid-19. Kenyatta ha inoltre prorogato di 21 giorni il coprifuoco notturno già in vigore dal mese scorso e il divieto di movimento all'interno e all'esterno delle aree del Kenya più colpite dalla pandemia. “So che c'è una crescente pressione globale per allentare le misure contro questa malattia e per tornare alla normalità”, tuttavia “rafforzeremo la nostra difesa impiegando azioni di prevenzione più rigorose e più localizzate”. (segue) (Res)