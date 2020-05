Kenya: coronavirus, presidente Kenyatta vieta movimenti transfrontalieri con Tanzania e Somalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo del Kenya ha disposto un blocco delle attività di due settimane nel quartiere d'affari Eastleigh della capitale Nairobi e nel centro storico di Mombasa, aree considerate due focolai dell'epidemia di coronavirus nel paese. La misura, ha annunciato il ministro della Sanità Mutahi Kagwe in conferenza stampa, determina una vera e propria serrata nelle aree indicate: "Non ci sarà alcun movimento per entrare e uscire da Eastleigh e dal centro storico di Mombasa dalle 19 di oggi (mercoledì 6 maggio)", ha detto, spiegando che l'aumento dei casi sul territorio nazionale ha reso necessario il dispositivo. Le autorità hanno attribuito l'aumento dei casi alla massiccia campagna di test in corso nel paese, e per questo prevedono che il bilancio aumenterà ulteriormente, in particolare proprio a Eastleigh e nel centro storico di Mombasa. Il presidente Uhuru Kenyatta aveva disposto lo scorso 6 aprile un periodo di isolamento di 21 giorni per la capitale Nairobi, escludendo in un primo momento l’ipotesi di applicare un blocco totale delle attività e precisando che il "lockdown" completo sarebbe stata "l'ultima misura" che il governo avrebbe preso. Nel paese si registrano al momento 80 casi di contagio e 50 decessi. (Res)